F.Bahçe’den müthiş dönüş

THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçını kazanan ve liderlik koltuğuna kurulan Fenerbahçe Beko, dün İtalya'da yine gücünü gösterdi. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna'yı 86-82 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-22 üstün kapatan Kanarya, devre arasına 38-37 geride girerken final periyoduna 61-56'lık yenilgiyle gitti. Bu bölümde müthiş bir mücadele örneği gösteren Jasikevicius'un ekibi, 80-78 gerideykenve F.Bahçe, parkeden 86-82'lik galibiyetle ayrıldı. Guduric 21, Nigel Hayes 19, Bonzie Colson da 18 sayı attı.