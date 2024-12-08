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Giriş Tarihi: 9.12.2024 01:57

TOFAŞ, Anadolu Efes engelini de geçti!

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında lider TOFAŞ evinde Anadolu Efes'i ağırladı. TOFAŞ, rakibini 77-70'lik skorla mağlup ederek bu sezon ligde oynadığı 9 maçı da kazanmayı başardı.

DHA
TOFAŞ, Anadolu Efes engelini de geçti!

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 77-70'lik skorla mağlup etti. TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'ndaki 7, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki 9 karşılaşmasını kazanarak resmi maçlardaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

TOFAŞ: Reed 26, Yiğitcan Saybir 16, Alex Perez 15, Pasecnıks 5, O'Brien 4, Bankston 4, Trifunovic 4, Berk Demir 3

ANADOLU EFES: Nwora 17, Bryant 16, Oturu 8, Ercan Osmani 8, Poirier 6, Beaubois 5, Rıdvan Öncel 5, Erkan Yılmaz 3, Smits 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

DEVRE: 39-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-54

MAÇ SONUCU: TOFAŞ 77 - 70 ANADOLU EFES

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TOFAŞ, Anadolu Efes engelini de geçti!
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