Fenerbahçe, koltuğu geri aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde TOFAŞ'ı 90-88 yendi. Ligde beşte beş yapan sarı-lacivertli takım liderliği geri aldı. Fenerbahçe'de 18 sayı atan Guduric takımını sırtladı.
Kenardan gelen Nigel Hayes ise 17 sayı ile mücadele ederken, Colson ile Sertaç Şanlı 12'yer sayı üretti. Konuk takımda TOFAŞ'ta ise 31 sayı bulan Alex Perez,
karşılaşmanın en skorer ismi oldu ancak takımına yetmedi. Diğer sonuçlar:
Mersin-T.Telekom: 95-73, Aliağa-Karşıyaka: 83-82.