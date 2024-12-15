Fenerbahçe, koltuğu geri aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde TOFAŞ'ı 90-88 yendi. Ligde beşte beş yapan sarı-lacivertli takım liderliği geri aldı.Kenardan gelen Nigel Hayes ise 17 sayı ile mücadele ederken, Colson ile Sertaç Şanlı 12'yer sayı üretti.karşılaşmanın en skorer ismi oldu ancak takımına yetmedi.Mersin-T.Telekom: 95-73, Aliağa-Karşıyaka: 83-82.