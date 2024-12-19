Gift Orban’ın yeni takımı belli oluyor

Mali açıdan zor bir dönem geçiren Fransız takımı Lyon'un, Nijeryalı golcüsü Gift Orban'ı Hoffenheim'a satmak üzere olduğu ileri sürüldü.
"TRANSFER BİTMEK ÜZERE" İDDİASI
Relevo'nun haberine göre; ara transfer döneminin başlamasına günler kala Orban, Lyon'dan ayrılarak Alman takımına katılmaya çok yakın. Nijeryalı santraforun transferinin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
5 MAÇTA 2 GOL
22 yaşındaki futbolcu, Norveç'in Stabaek takımında çıkış yaptıktan sonra Belçika temsilcisi Gent'te parlamıştı. Ocak 2024'te 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan Orban, bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildi ve 2 gol attı.
GALATASARAY İDDİASI
Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Gift Orban'ın adı Galatasaray'la da anılıyordu. (NTV Spor)