Gift Orban’ın yeni takımı belli oluyor

Mali açıdan zor bir dönem geçiren Fransız takımı Lyon'un, Nijeryalı golcüsü Gift Orban'ı Hoffenheim'a satmak üzere olduğu ileri sürüldü.Relevo'nun haberine göre; ara transfer döneminin başlamasına günler kala Orban, Lyon'dan ayrılarak Alman takımına katılmaya çok yakın. Nijeryalı santraforun transferinin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.22 yaşındaki futbolcu, Norveç'in Stabaek takımında çıkış yaptıktan sonra Belçika temsilcisi Gent'te parlamıştı. Ocak 2024'te 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan Orban, bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildi ve 2 gol attı.Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Gift Orban'ın adı Galatasaray'la da anılıyordu. (NTV Spor)