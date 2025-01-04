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Giriş Tarihi: 4.1.2025

Türk derbisinde zafer F.Bahçe’nin

Türk derbisinde zafer F.Bahçe’nin
THY EuroLeague'de oynanan Türk düellosunda Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-76 yendi. Müsabakanın ilk çeyreği 24-24'lük eşitlikle geçilirken, devreye 43-40'la önde giren taraf Kanarya oldu. Son çeyreği de 64-56 üstün kapatan sarı-lacivertliler, salondan 84-76 galip ayrıldı. F.Bahçe 3 maç sonra kazanırken, Efes üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Kanarya'da Guduric 17 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştı. Biberovic de 17 sayı, 5 ribaunt üretti. Lacivert-beyazlılarda ise Elijah Bryant 16 sayı ile mücadele etti.
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Türk derbisinde zafer F.Bahçe’nin
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