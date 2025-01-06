Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Martin şov yaptı Beşiktaş kazandı
Giriş Tarihi: 6.1.2025

Martin şov yaptı Beşiktaş kazandı

Martin şov yaptı Beşiktaş kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i 87-70 mağlup etti. Siyah-beyazlıları galibiyete ABD'li forvet Kelan Martin taşıdı. İlk çeyreği 26-18 önde bitiren Kartal, soyunma odasına 50-35 üstün giderken üçüncü çeyreği 69-57, mücadeleyi de 87-70 kazandı. Martin 32 sayı atarken Beşiktaş 9. zaferini elde etti. Anadolu Efes ise üç maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Diğer sonuçlar: Yukatel Merkezefendi-Türk Telekom: 75-86, Karşıyaka-F.Bahçe Beko: 90-101.
ARKADAŞINA GÖNDER
Martin şov yaptı Beşiktaş kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA