Martin şov yaptı Beşiktaş kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i 87-70 mağlup etti. Siyah-beyazlıları galibiyete ABD'li forvet Kelan Martin taşıdı. İlk çeyreği 26-18 önde bitiren Kartal, soyunma odasına 50-35 üstün giderken üçüncü çeyreği 69-57, mücadeleyi de 87-70 kazandı. Martin 32 sayı atarken Beşiktaş 9. zaferini elde etti. Anadolu Efes ise üç maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.
Diğer sonuçlar: Yukatel Merkezefendi-Türk Telekom: 75-86, Karşıyaka-F.Bahçe Beko: 90-101.