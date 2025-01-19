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Giriş Tarihi: 19.1.2025 22:35 Son Güncelleme: 19.1.2025 22:46

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 95-81 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı deplasmanda 95-81 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Galatasaray’ı 95-81 mağlup etti

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunda 15'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği derbi maçta kazanan taraf 81-95'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi takımın etkili savunması ve verimli hücum organizasyonları ile başlayan ilk periyot, konuk takımın dış atışlarıyla dengelenerek 25-24 Galatasaray lehine sona erdi. 2'nci periyotta özellikle Melli ve Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler rakibini yakalayıp öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 49-41 önde kapadı. ikinci yarıda uzunları Sertaç Şanlı ve Melli skor üreten konuk takım farkı artırarak 3'üncü periyodu da 70-58 önde kapadı. Son çeyreğe Guduric'le bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe özellikle isabetli 3 sayılık basketlerle maçtan da 95-81 galip ayrılmayı başardı.

MAÇIN EN SKORER İSMİ SERTAÇ ŞANLI OLDU

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 22 sayıyla Sertaç Şanlı olurken, Marco Guduric de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler bu skorla liderliğini sürdürdü.

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Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 95-81 mağlup etti
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