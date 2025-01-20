Derbide kazanan Fenerbahçe

Türkiye Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 95-81'lik skorla mağlup etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbide ilk periyot 25-24 G.Saray lehine sona erdi. 2. çeyrekte kontrolü eline alan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 49-41 önde kapattı. F.Bahçe, 3. periyodu da 70-58'le bitirdi. Kanarya, son çeyrekteki performansıyla maçtan 95-81 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri, Fenerbahçe'de 22 sayıyla Sertaç Şanlı oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla liderliğini sürdürürken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki 6 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Diğer sonuçlar: Merkezefendi- Bahçeşehir: 72-78, Karşıyaka-Tofaş: 81-93.