18 yıl sonra All-Star

Houston Rockets forması giyen gururumuz Alperen Şengün, başarılı performansının karşılığını aldı.veGiresun Üniversitesi Spor Kulübü'nden başlayan kariyer basamaklarını adım adım çıkan ve Beşiktaş'ta geçirdiği şaşalı sezonun ardından 2021 NBA Draftı'nda 1. tur 16. sıradan seçilen Alperen,2.11 boyundaki pivot, lokomotif rolü üstlendiği Houston Rockets'ta çıktığı 46 maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt ve 5 asist ortalamaları yakaladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajla Alperen'i kutlarken, "Gurur duyduk" dedi.NBA All-Star, 17 Şubat'ta TSİ 04.00'te San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak. Bu yıl farklı bir format denenecek büyük şölende Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçerek rekabeti daha da heyecanlı hale getirecek.Alperen'i ilk tebrik eden isim All-Star'a giren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur oldu. Sosyal medyasından meslektaşıyla fotoğrafını paylaşarak,ifadelerini kullandı. Eski milli basketbolcu Mehmet Okur, Utah Jazz forması giyerken 2007 yılında All-Star organizasyonuna seçilmişti. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu da tebrik mesajları paylaştı.NBA'de triple-double yapan en genç pivot.Houston Rockets tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu.NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist barajını aşan en genç oyuncu.500 asiste ulaşan en genç pivot (Nikola Jokic'in rekorunu kırdı).Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alperen Şengün'ü telefonla arayıp başarısından dolayı tebrik etti. Yapılan görüşmede, Alperen de Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Bu arada All-Star'a seçilmesinin ardından milli basketbolcumuz,Onları seviyorum ve sonsuza dek seveceğim" sözleriyle duygularını anlattı. Dün yaptığı paylaşımda ise hayallerine kavuştuğunu vurgulayarak "Bir rüya gerçek oldu. Takımıma, ülkeme, Houston şehrine ve tüm taraftarlara, bana inandıkları için teşekkür ederim.ifadelerini kullandı.