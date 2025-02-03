Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu hafta 2’şer maç oynayacak

EuroLeague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes çift maç haftasında ilk maçlarına salı günü çıkacak.

EuroLeague'de 2'nci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında yarın Yunanistan deplasmanında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'la karşılaşacak. OAKA Arena'daki karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu haftanın diğer maçında 6 Şubat Perşembe günü İspanyol ekibi Real Madrid'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da saat 20.30'da ağırlayacak.

Ligde bir maç eksiği bulanan Fenerbahçe Beko bu maçlar öncesi oynadığı 23 maçta 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle Olympiakos'un ardından 2'nci sıra bulunuyor.

EuroLeague'de 12'nci sırada bulunan Anadolu Efes ise, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı takımın çift maç haftasındaki diğer maçı ise eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos deplasmanı olacak. 6 Şubat Perşembe günü oynanacak maç TSİ 22.15'te başlayacak.

Anadolu Efes bu maçlar öncesinde 24 maçta elde ettiği 11 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile 12'nci sırada bulunuyor.