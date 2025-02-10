Türkiye namağlup Avrupa arenasında!

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Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu son maçında Romanya'yı 99-61'lik skorla yendi. 6'da 6 yapan ve grubunu namağlup lider bitiren
Ay-Yıldızlılar, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katımaya hak kazandı. Romanya'da oynanan maçta Potanın Perileri, ilk yarıyı 44-29 önde tamamladı. Tilbe Şenyürek 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve Elif Bayram 14 sayı, 6 ribaund, 3 asistle oynarken,
ev sahibi takımda Miky Panait 11 sayı üretti. Türkiye üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Müsabakayı Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da tribünden takip etti. Kura çekimi, 8 Mart tarihinde Yunanistan'ın Pire şehrinde yapılacak.