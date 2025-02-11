Galatasaray basketbol, Türkiye Kupası’nda yarı finalde!

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'ndeki maçta kadrosunda tek yabancı bulunan ev sahibi, 7 yabancılı sarı-kırmızılılara karşı son anlara kadar direndi. 4'üncü periyodun son bölümünde galip gelmeyi başaran Galatasaray, 14-16 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak Dörtlü Final organizasyonuna adını yazdıran taraf oldu.

Karşıyakalı taraftarlar mağlubiyete rağmen mücadelelerinden dolayı takımı alkışlarla uğurladı.

Karşılıklı basketlerle dengeli başlayan maçta yabancılarının skor katkısıyla kısa sürede üstünlüğü eline alan Galatasaray, ilk periyodu Izundu'nun basketiyle 6 sayı farkla önde tamamladı: 16-22. İkinci periyodun başında pota altından Mehmet Efe'yle sayılar bulan Karşıyaka, Gallinat'ın serbest atışlarıyla önce farkı 1'e indirdi, ardından Thomas'ın üçlüğüyle skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip Mert Celep'in serbest atışlarıyla devrenin bitimine 5 dakika 20 saniye kala 30-28 öne geçti. İzmir ekibi bu bölümde kadrosundaki tek yabancı olan Gallinat'ın skorer oyunuyla farkı 7 sayıya çıkardı. İlk yarı 49-44 sonuçlandı. Üçüncü periyotta Galatasaray Livingston, Sadık Emir ve Buğrahan'ın üçlükleriyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip 64-71'lik skorla bu periyot sonunda 7 sayılık üstünlüğü bulan taraf oldu. Karşıyaka'nın yerli oyuncuları dördüncü periyotta kolay pes etmedi. Farkı tekrar kapatan Karşıyaka, son 7 dakika 30 saniyeye girerken Ergi'nin smacıyla skoru 71-71'e getirdi. Pota altından Delgado'nun üst üste basketleri konuk Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Karşıyaka, Thomas ve Gallinat'la rakibini yakaladı. Maçın son dakikaları müthiş bir çekişmeye sahne olurken, son hücumlarda Buğrahan ve Livingston'la kritik üçlük isabetleri bulan Galatasaray, salondan galip ayrılıp Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu: 88-97.

KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 6, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı 15, Gallinat 24, Muhsin Yaşar 14, Mert Celep 10, Ergi Tırpancı 8, Mehmet Efe Demirel 3, Eylem Eminoğlu

GALATASARAY: Livingston 25, Young 3, Sadık Emir Kabaca 5, Buğrahan Tuncer 18, Delgado 14, Palmer 22, Izundu 6, Yaman Alişan 4, Samet Geyik, Altan Çamoğlu