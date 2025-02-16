Son dakika haberi: Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya, derbide Beşiktaş’ı mağlup etti....

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

İLK YARIDA 18 SAYI FARK

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

FENERBAHÇE SON PERİYODA ÜSTÜN GİRDİ

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Guduric 6, McCollum 13, Tarık Biberoviç 10, Hayes-Davis 22, Birch 8, Sertaç Şanlı 14, Baldwin 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 14, Mert Emre Ekşioğlu, Metecan Birsen 3

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 11, Needham 20, Mathews 11, Sleva 8, Terry 7, Allman 8, Plavsic 4, Yiğit Arslan 5, Morgan 3, Kerem Konan 4

1. periyot: 27-19

Devre: 58-40

3. periyot: 82-60