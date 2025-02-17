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Giriş Tarihi: 17.2.2025 13:10

Hacıosmanoğlu'ndan derbi hakemi için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi önemli bir açıklama yaptı.

Hacıosmanoğlu’ndan derbi hakemi için açıklama!

24 Şubat pazartesi günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin orta hakemi için tartışmalar sürüyor.

Fotomaç'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de yazılı bir yabancı orta hakem talebi gelmediğini belirtti.

Hacıosmanoğlu konuya ilişkin, "Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi'' ifadelerini kullandı.

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Hacıosmanoğlu'ndan derbi hakemi için açıklama!
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