Kupada zafer Kanarya’nın

ING Türkiye Kupası 2025 şampiyonu F.Bahçe Beko oldu. Şanlıurfa'da gerçekleşen dörtlü finalde G.Saray'ımağlup eden sarı-lacivertliler ile Mersin Spor'udeviren Beşiktaş, tarihlerinde ikinci kez final mücadelesine çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan F.Bahçe, ilk periyodu 27-19 önde tamamlarken vites düşürmeden girdiği ikinci periyotta da farkı açarak ilk yarıyı 58-40 önde kapattı. Maça tutunmaya çalışan Beşiktaş 3. periyotta savunma direncini artırsa da skor bulmakta zorlandı ve bu bölümü Kanaryaile geçip final periyodunaönde girdi. Son bölümde farkın erimesine izin vermeyen Jasikevicius'un öğrencileriile maçı tamamlayıp 13. Türkiye Kupası finalinde 9. zaferine ulaştı.Nigel Hayes, 24 dakika sahada kalırken 22 sayısının yanına 9 ribaunt ve 3 asist ekleyerek takımın en etkili ismi oldu. 30 yaşındaki sporcu karşılaşmanın da en değerli oyuncusu seçildi.