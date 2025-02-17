Kupada zafer Kanarya’nın

ING Türkiye Kupası 2025 şampiyonu F.Bahçe Beko oldu. Şanlıurfa'da gerçekleşen dörtlü finalde G.Saray'ı 89-74
mağlup eden sarı-lacivertliler ile Mersin Spor'u 83-63
deviren Beşiktaş, tarihlerinde ikinci kez final mücadelesine çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan F.Bahçe, ilk periyodu 27-19 önde tamamlarken vites düşürmeden girdiği ikinci periyotta da farkı açarak ilk yarıyı 58-40 önde kapattı. Maça tutunmaya çalışan Beşiktaş 3. periyotta savunma direncini artırsa da skor bulmakta zorlandı ve bu bölümü Kanarya 24-20
ile geçip final periyoduna 82-60
önde girdi. Son bölümde farkın erimesine izin vermeyen Jasikevicius'un öğrencileri 104-81
ile maçı tamamlayıp 13. Türkiye Kupası finalinde 9. zaferine ulaştı.
HAYES MVP SEÇİLDİ
Nigel Hayes, 24 dakika sahada kalırken 22 sayısının yanına 9 ribaunt ve 3 asist ekleyerek takımın en etkili ismi oldu. 30 yaşındaki sporcu karşılaşmanın da en değerli oyuncusu seçildi.