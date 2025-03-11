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Giriş Tarihi: 11.3.2025

Panathinaikos’ta ikinci Türk!

Panathinaikos’ta ikinci Türk!
Yunanistan kulübü Panathinaikos'un basketbol takımları Türk antrenörlere emanet… Erkeklerde A Milli Takım'ı da çalıştıran Ergin Ataman görev yapıyor. Kadınlarda ise Selen Erdem ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Kenar yönetimindeki hareketleriyle Fatih Terim'e benzetilen Erdem, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAS Giannia'yı çalıştırıyordu. Yunanistan Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Panathinaikos, çeyrek finalde Amyntas takımı ile kozlarını paylaşacak. İki galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını yarı finale yazdırmış olacak.
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Panathinaikos’ta ikinci Türk!
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