Panathinaikos’ta ikinci Türk!

Yunanistan kulübü Panathinaikos'un basketbol takımları Türk antrenörlere emanet…Kadınlarda ise Selen Erdem ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Kenar yönetimindeki hareketleriyle Fatih Terim'e benzetilen Erdem, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAS Giannia'yı çalıştırıyordu. Yunanistan Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Panathinaikos,İki galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını yarı finale yazdırmış olacak.