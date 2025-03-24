Derbinin galibi F.Bahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 82-81 mağlup etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde kıran kırana geçen dev maçta birinci çeyrek 20-14 Efes üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci periyot 43-39 ve üçüncü çeyrek 65-64 F.Bahçe avantajıyla sona erdi.sarı-lacivertlilerde ise Bonzie Colson 15 sayı üretti. Bu sonuçla F.Bahçe 21. galibiyetini bulurken Anadolu Efes ise 6. yenilgisini yaşadı. Lacivert-beyazlılar ligde gelecek hafta Türk Telekom deplasmanında sahne alacakken Fenerbahçe Beko ise Mersin Spor ile karşılaşacak.