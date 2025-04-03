Bahçeşehir finali kaçırdı

BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı final serisi üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'yı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine 76-72 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, elenerek final şansını kaçırdı.Şehmus Hazer 13, Tai Odiase ise 11 sayı üretti. Gran Canaria adına ise Calep Homesley 17 sayı buldu. İstanbul'da oynanan ilk müsabaka, Bahçeşehir Koleji'nin 74-66 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İspanya'da yapılan serinin ikinci maçını ise Gran Canaria, bitime 1 saniye kala bulduğu sayılarla 69-68 kazanmıştı.