Bahçeşehir finali kaçırdı

BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı final serisi üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'yı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine 76-72 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, elenerek final şansını kaçırdı. 22 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olan Jaleen Smith'in müthiş mücadelesi de temsilcimize yetmedi.
Şehmus Hazer 13, Tai Odiase ise 11 sayı üretti. Gran Canaria adına ise Calep Homesley 17 sayı buldu. İstanbul'da oynanan ilk müsabaka, Bahçeşehir Koleji'nin 74-66 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İspanya'da yapılan serinin ikinci maçını ise Gran Canaria, bitime 1 saniye kala bulduğu sayılarla 69-68 kazanmıştı.