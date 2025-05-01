Efes geriye düştü

EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayıÜç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı serinin 4. müsabakası yarın yine İstanbul'da oynanacak.Konuk takım Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn 15 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu.