Efes geriye düştü

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EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi 81-77 kazanıp seride 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı serinin 4. müsabakası yarın yine İstanbul'da oynanacak. Shane Larkin 17 sayı üretirken, Daniel Oturu 14, Elijah Bryant ise 13 sayı ile mücadele etti.
Konuk takım Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn 15 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu.