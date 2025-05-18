Derbide aslan’ı yendi taraftar ‘istifa’ dedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, son hafta müsabakasında Galatasaray'ı farklı geçti. Parkeden 94-70 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, devreyi 53-32 önde kapattı.
Taraftarının önünde soyunma odasından üstün dönmenin etkisiyle Kanarya, iyi oyununu sürdürdü. Boyalı alandan ve 3'lüklerle farkı daha da artıran Fenerbahçe, mücadeleyi rahat kazandı. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar sonuçtan bağımsız yönetime tepki gösterdi. Futbolda şampiyonluğun bu sezon da kaçması ve hasretin 11 yıla çıkmasının ardından futbolseverler daha önce olduğu gibi derbide de Ali Koç ve yönetimi aleyhine, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.