Derbide aslan’ı yendi taraftar ‘istifa’ dedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, son hafta müsabakasında Galatasaray'ı farklı geçti.Taraftarının önünde soyunma odasından üstün dönmenin etkisiyle Kanarya, iyi oyununu sürdürdü. Boyalı alandan ve 3'lüklerle farkı daha da artıran Fenerbahçe, mücadeleyi rahat kazandı. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar sonuçtan bağımsız yönetime tepki gösterdi.