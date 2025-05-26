Jasikevicius tarih yazdı

Litvanyalı koç, duygularını şöyleanlattı:Sahayaçok girdim, oyuncularımı uyardım.Monaco'yu tebrik ediyorum. Harikabir rakipti. Buraya gelen her takımkazanmak için burada. Onlara daşapkayı çıkarıyorum.İşte bu… Çocukluğumdan beri, belki de 20 yıldır bu anı bekliyorum. Tüm kariyerim boyunca bunun için çalıştım. Çok mutluyum ve gururluyum. Biz gerçek bir takımız.Tüm antrenmanlar, tüm efor bu başarıyı özel yapıyor. Şampiyonluğu yaşadığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.Son dakikaya kadar birlikte oynadık. Harika bir takımımız var. Cuma günü herkes öne çıktı. Monaco karşısında çok farklı isimler ön plandaydı. Biz böyle bir takımız. Tüm takıma bu başarı için teşekkür ediyorum.Mutluluktan başka bir şey hissetmiyoruz. İnanılmaz bir sezondu. İnanılmaz oyunculara ve karakterlere sahibiz. Hak ederek bu kupayı kazandık.