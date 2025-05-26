Jasikevicius tarih yazdı

14 Aralık 2023'ten bu yana Fenerbahçe Beko ile bir Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 EuroLeague play-off'u ve bir EuroLeague Final Four'u yaşayan Jasikevicius, şampiyonluğu da başarı hanesine yazdırdı.
Litvanyalı koç, duygularını şöyle
anlattı: "Bir süredir bunun peşindeydim. Birçok kalp kırıklığı yaşadım ama bu büyük oyuncularla bunu sonunda yaşadım.
Sahaya
çok girdim, oyuncularımı uyardım.
Monaco'yu tebrik ediyorum. Harika
bir rakipti. Buraya gelen her takım
kazanmak için burada. Onlara da
şapkayı çıkarıyorum. Zor zamanlar oldu ama birlikte kaldık ve hep bir yolunu bulduk. Takım olarak ayakta kaldık. Ocak ayından bu yana çok iyi basketbol oynadık."
MARKO GUDURİC:
İşte bu… Çocukluğumdan beri, belki de 20 yıldır bu anı bekliyorum. Tüm kariyerim boyunca bunun için çalıştım. Çok mutluyum ve gururluyum. Biz gerçek bir takımız.
ERİC MCCOLLUM:
Tüm antrenmanlar, tüm efor bu başarıyı özel yapıyor. Şampiyonluğu yaşadığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.
NİGEL HAYES-DAVİS:
Son dakikaya kadar birlikte oynadık. Harika bir takımımız var. Cuma günü herkes öne çıktı. Monaco karşısında çok farklı isimler ön plandaydı. Biz böyle bir takımız. Tüm takıma bu başarı için teşekkür ediyorum.
TARIK BİBEROVİC:
Mutluluktan başka bir şey hissetmiyoruz. İnanılmaz bir sezondu. İnanılmaz oyunculara ve karakterlere sahibiz. Hak ederek bu kupayı kazandık.