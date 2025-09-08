Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri 12 Dev Adam’ın rakibi Polonya
Giriş Tarihi: 8.9.2025

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 16 yıl aradan sonra adını çeyrek finale yazdıran Ay-Yıldızlılar'ın rakibi Bosna Hersek'i 80-72 yenen Polonya oldu. Kariyerini Türkiye'de Bahçeşehir Koleji'nde sürdüren ve 19 sayı ile galibiyette önemli rol oynayan 32 yaşındaki Mateusz Ponitka, "Türkiye harika bir takım. Çok büyük yetenekleri var. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Kazananın adını yarı finale yazdıracağı maç yarın oynanacak.



TELEFONDAN KIZLARI TAKİP
A Milli Basketbol Takımı oyuncuları Alperen Şengün, Cedi Osman ve Onuralp Bitim, antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçını cep teelfonlarından böyle takip etti.
