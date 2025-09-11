Kaderin cilvesi! Ataman öğrencilerine karşı!

Panathinaikos'un başantrenörlüğünü de yapan Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman, yarın Yunanistan ile oynayacağımız yarı final karşılaşmasında takımındaki 5 öğrencisine
karşı mücadele verecek. Komşu ekibinde Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou, Alexandros Samodurov, Panagiotis Kalaitzakis ve Kostas Antetokounmpo
aynı zamanda Panathinaikos forması giyiyor. 2023'te Pana ile anlaşan Ataman, ilk sezonunda EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak 13 yıllık hasrete son vermiş, Yunan Ligi'nde de şampiyonluk elde etmişti.