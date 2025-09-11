Kaderin cilvesi! Ataman öğrencilerine karşı!

Panathinaikos'un başantrenörlüğünü de yapan Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman, yarın Yunanistan ile oynayacağımız yarı final karşılaşmasında takımındakikarşı mücadele verecek. Komşu ekibindeaynı zamanda Panathinaikos forması giyiyor. 2023'te Pana ile anlaşan Ataman, ilk sezonunda EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak 13 yıllık hasrete son vermiş, Yunan Ligi'nde de şampiyonluk elde etmişti.