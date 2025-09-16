EuroBasket 2025'te finalde Almanya'ya 88-83 yenilerek gümüş madalyada kalan Erkek Basketbol Milli Takımımız dün havalimanında büyük coşku ile karşılandı. Çiçeklerle genç sporcuların karşıladığı millilere halktan da büyük ilgi vardı. Başantrenör Ergin Ataman şu ifadeleri kullandı: "Yıllar sonra gelen gümüş madalya tabii ki büyük bir başarı, Türk milleti bu çocuklarla gurur duyuyor. Ancak ben çok üzgünüm. Çok hayal etmiştik, hayallerimiz gerçekleşmedi. Tarih her zaman şampiyonları yazar ve bunu kıl payı kaçırdık. Bizlere inanan, kupayı heyecanla bekleyen vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Türk basketbolunu yeniden Avrupa'nın en tepesine taşıyan bu çocukların yakın gelecekte bu kupayı ülkemize getireceğine gönülden inanıyorum. Basketbolu yeniden sevdirdik."

GELECEK EMİN ELLERDE

ALTIN madalyayı kıl payı kaçırdığımızı söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Uzun yıllar sonra böyle bir başarı gelmesi, böyle gençlerin ülkemizi gururlandırması yönetici olarak bizlerin bu takımın bir parçası olduğumuz için şanslı olduğumuzun göstergesidir. Geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğunun göstergesidir. Çocuklar milyonları gururlandırdı. Altın madalyayı kıl payı kaçırdık, gümüşle dönüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu takım altın madalya için elinden gelenin en iyisini sahaya koyacaktır" dedi.





PASTALI KUTLAMA

Kaptan Cedi Osman, şampiyonluğu kaybettikleri için çok üzgün olduklarını yineledi. Halkın desteğini hep hissettiklerini belirten Cedi, "Turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" ifadesini kullandı. Bu arada uçakta oyuncular için özel pasta kesildi.