Bu kulvarda ilk rekabet

Giriş Tarihi: 24.9.2025

F.Bahçe Beko, geçen sezon iki finalde de yendiği Beşiktaş GAİN’le bu organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, iki finalde de rakibi olan Beşiktaş GAİN'le sezonu açıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig play-off final serisinde 4-1 üstünlük kurduğu rakibini, Türkiye Kupası finalinde de 104-81 mağlup etmişti. İki ezeli rakip, Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da başlayacak maç beIN SPORTS 5'ten yayınlanacak. F.Bahçe bu kupayı 7 kez müzesine götürürken Beşiktaş sadece bir kez mutlu sona ulaştı. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın koçları ve takım kaptanları basın toplantısında buluştu. İşte o açıklamalar:
SARUNAS JASIKEVICIUS (F.Bahçe koçu): Rakibimizin gücünün farkındayız. Zor olacak ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
DUSAN ALIMPIJEVIC (Beşiktaş koçu): F.Bahçe ile 3. kez final oynayacağız. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla kupa almak önemli.
MELİH MAHMUTOĞLU (F.Bahçe kaptanı): İki takım da kupayı almak istiyor. İzleyenler için güzel bir maç olacak.
YİĞİT ARSLAN (Beşiktaş kaptanı): İnşallah bu sene kupa almak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu büyük maça bekliyoruz.

