Bu kulvarda ilk rekabet

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, iki finalde de rakibi olan Beşiktaş GAİN'le sezonu açıyor.İki ezeli rakip, Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.yayınlanacak. F.Bahçe bu kupayı 7 kez müzesine götürürken Beşiktaş sadece bir kez mutlu sona ulaştı.Rakibimizin gücünün farkındayız. Zor olacak ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız.F.Bahçe ile 3. kez final oynayacağız. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla kupa almak önemli.İki takım da kupayı almak istiyor. İzleyenler için güzel bir maç olacak.İnşallah bu sene kupa almak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu büyük maça bekliyoruz.