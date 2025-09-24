Bu kulvarda ilk rekabet

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, iki finalde de rakibi olan Beşiktaş GAİN'le sezonu açıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig play-off final serisinde 4-1 üstünlük kurduğu rakibini, Türkiye Kupası finalinde de 104-81 mağlup etmişti.
İki ezeli rakip, Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da başlayacak maç beIN SPORTS 5'ten
yayınlanacak. F.Bahçe bu kupayı 7 kez müzesine götürürken Beşiktaş sadece bir kez mutlu sona ulaştı. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın koçları ve takım kaptanları basın toplantısında buluştu. İşte o açıklamalar:
SARUNAS JASIKEVICIUS (F.Bahçe koçu):
Rakibimizin gücünün farkındayız. Zor olacak ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
DUSAN ALIMPIJEVIC (Beşiktaş koçu):
F.Bahçe ile 3. kez final oynayacağız. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla kupa almak önemli.
MELİH MAHMUTOĞLU (F.Bahçe kaptanı):
İki takım da kupayı almak istiyor. İzleyenler için güzel bir maç olacak.
YİĞİT ARSLAN (Beşiktaş kaptanı):
İnşallah bu sene kupa almak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu büyük maça bekliyoruz.