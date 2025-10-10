Anadolu Efes, Partizan’ı geçemedi

ANADOLU EFES,
EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 93-87 mağlup oldu.
Belgrad Arena'da oynanan ve başa baş geçen mücadelede Sırbistan ekibinin hücumda bulduğu sayılar lacivertbeyazlıların geri dönüşüne izin vermedi. Temsilcimiz, üçüncü maçında ikinci yenilgisini almış oldu.
A.Efes, bir sonraki Avrupa maçında, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Öte yandan Kadınlar EuroLeague'de sonuçlar şu şekilde;
DVTK-F.Bahçe: 58-89, G.Saray- Schio: 73-70, Venezia-ÇBK Mersin: 72-62. Eurocup Kadınlarda ise;
Gorzow- Beşiktaş: 87-82.