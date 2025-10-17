Kanarya, potada kendine geldi

FENERBAHÇE Beko, EuroLeague'in 5. haftasında evinde Alman ekibi Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti ve 3 maç aranın ardından parkede galip geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmayı Başkan Sadettin Saran, genel sekreter Orhan Demirel, basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi ile yöneticilerden Taner Sönmezer ve Adem Köz de yerinde takip etti. Futbolculardan Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Oosterwolde ve Brown da maçı izledi. Bir sonraki müsabakada F.Bahçe, Anadolu Efes'e konuk olacak. Öte yandan maç öncesinde sarı-lacivertlilerin maskotu Yellow'un 3. yaş günü kutlandı. Diğer sonuçlar: Kadınlar EuroLeague'de ÇBK Mersin- Landes: 69-70, Valencia-F.Bahçe: 72-75. Eurocup Kadınlar'da Emlak Konut-Riga: 84-56, Beşiktaş-Athinaikos: 87-84.