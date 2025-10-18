Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş, Esenler Erokspor'u deplasmanda yendi
Giriş Tarihi: 18.10.2025 15:34 Son Güncelleme: 18.10.2025 15:35

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor'u 84-80 mağlup etti.

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Esenler Erokspor'u 84-80 yendi.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, 4'te 4 yaptı. Esenler Erokspor ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Esenler Erokspor: Crawford 21, Love 3, Cornelie 21, Egehan Arna 6, Ahmet Düverioğlu 2, Erten Gazi 3, Galloway 13, Simmons 2, Thurman 9

Beşiktaş GAİN: Mathews 26, Berk İbrahim Uğurlu 2, Anthony Brown 13, Morgan 5, Zizic 10, Dotson 10, Kamagate 10, Canberk Kuş 6, Vittorio Brown 2

1. Periyot: 19-27

Devre: 36-40

3. Periyot: 55-61

Beş faulle çıkanlar: 35.37 Morgan, 38.32 Dotson (Beşiktaş GAİN)

