F.Bahçe ve Efes’ten İsrail’e veto!

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ortak bir açıklama metni yayımladı. Gazze'de ateşkesi ihlal eden soykırımcı İsrail'in, EuroLeague'de mücadele eden takımlarının 1 Aralık 2025 itibarıyla maçlarını İsrail'de oynayacağı yönündeki haberler üzerine şu duyuru yapıldı: "21 Ekim 2025'te Avrupa Ligi yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantının ardından Avrupa Ligi tarafından paylaşılan basın bülteninde ve Avrupa Ligi CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır."



OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİK

"FENERBAHÇE Beko ve Anadolu Efes konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir. Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Avrupa Ligi yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir."