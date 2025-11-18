12 Dev Adam’ın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Kasım'da Bosna Hersek ile İstanbul'da, 30 Kasım'da ise İsviçre ile deplasmanda yapacağı maçların
aday kadrosu belli oldu. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosunda şu oyuncular var:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos).