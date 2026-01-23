Katil İsrail’den çirkin saldırı!

A Milli Takım'ın ve Yunan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, İsrail'de küfürle karşılandı.
Müsabakanın oynanacağı salonun önüne gelen holiganlar, Ataman'ın otobüsten inmesinin ardından ağır hakarete başladı.
Güvenlik görevlileri, 60 yaşındaki koçu bölgeden uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü. Panathinaikos'un paylaşımında, "300'den fazla Maccabi taraftarı, Panathinaikos kafilesini soyunma odalarının girişinin hemen dışında bekledi; başantrenör Ergin Ataman'a ve takımımıza hakaretlerde bulunuldu"
denildi. Öte yandan Pana, Maccabi'ye 75-71 mağlup oldu.