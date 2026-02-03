Basketbolda 9’da 9 yaptı!

basketbolda yoluna doludizgin devam ediyor. Bordo-mavililer, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında, deplasmanda Bursaspor'u 83-75 mağlup etti. Son 9 maçını kazanan Karadeniz ekibi, üçüncü sıraya yükseldi.Tony Taylor 16, Tres Tinkle 11, Akwasi Yeboah da 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Trabzonspor bir sonraki müsabakasında cuma günü saat 18.00de Yukatel Merkezefendi ile kozlarını paylaşacak.