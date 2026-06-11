Beşiktaş GAİN finalde!

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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off finalinin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN… Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'i saf dışı bırakarak finale çıkmıştı. Dün de siyah-beyazlılar, 2-2'lik yarı final serisinin 5. müsabakasında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek bileti aldı.Anthony Brown da 10 sayıyla çift haneye ulaşan diğer isim oldu. Bahçeşehir Koleji'nde ise Calep Homeslay 17, Malachi Flynn de 16 sayı kaydetti.oynanacak.