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Giriş Tarihi: 11.06.2026

Beşiktaş GAİN finalde!

Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’ni eledi. Kara Kartal finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak

Beşiktaş GAİN finalde!
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off finalinin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN… Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'i saf dışı bırakarak finale çıkmıştı. Dün de siyah-beyazlılar, 2-2'lik yarı final serisinin 5. müsabakasında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek bileti aldı. Beşiktaş'ta Devon Dotson 26 sayılık müthiş bir performans sergiledi. Anthony Brown da 10 sayıyla çift haneye ulaşan diğer isim oldu. Bahçeşehir Koleji'nde ise Calep Homeslay 17, Malachi Flynn de 16 sayı kaydetti. Final serisinin ilk müsabakası Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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Beşiktaş GAİN finalde!
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