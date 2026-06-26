Beşiktaş, resmen EuroLegaue’de!

EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu bugün Barselona'da toplandı ve 7 Temmuz 2026'da onaylanmak üzere ECA Genel Kurulu'na sunulacak stratejik ve rekabetle ilgili bir dizi kararı onayladı.

Bu kararlara göre; Kurul, 2026-27 EuroLeague sezonunda mücadele edecek 20 takımlık kadroyu onayladı; Paris Basketbol ve Beşiktaş GAİN bir yıllık 'wild card' aldı.

Öte yandan kulüpler, 2027-28 sezonu için EuroLeague'i 24 takıma çıkarma kararlarını yeniden teyit etti ve bu genişlemeyi karşılayacak yarışma formatlarını değerlendirmeye devam etmeyi kabul etti

Ayrıca Kurul, 2026-27 BKT EuroCup sezonu için katılımcı kulüplerin nihai listesini de onayladı. Buna göre Türkiye'den Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom 5 yıllık, TOFAŞ ise 1 yıllık lisans aldı.

Kurul, 2026-27 sezonunun resmi takvimini de onayladı; EuroLeague ve BKT EuroCup sırasıyla 24 Eylül ve 29 Eylül'de başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör