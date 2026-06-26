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Giriş Tarihi: 26.06.2026 12:01 Son Güncelleme: 26.06.2026 12:20

Son dakika haberi: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de!

Son dakika haberi: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2026/27 sezonunda Basketbol Avrupa Ligi'nde (Euroleague) mücadele edecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’de!
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Basketbol Avrupa Ligi'nin hissedar kulüpleri, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın lige girişini onayladı. Siyah-beyazlılar, 2026/2027 sezonunda Monaco'nun yerine lige katılım sağlayacak.

Euroleague'de önümüzdeki sezon Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş yer alacak.

Siyah beyazlılar 2012/13 sezonunun ardından, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna katılacak.

2026-27 sezonunda EuroLeague'de yer alacak takımlar şöyle:

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Bayern Münih, EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna, ASVEL, Paris Basketball, Partizan, Kızılyıldız, Dubai Basketball ve Hapoel Tel Aviv.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Son dakika haberi: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de!
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