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Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:33

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş'ın gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek olması ile ilgili bir açıklama yaptı.

AA
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Beşiktaş açıklaması!
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş'ın yeni sezonda EuroLeague'de mücadele etmesinin Türk basketbolu için önemli olduğunu belirtti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın EuroLeague'e dahil olması, Türk basketbolu adına önemli ve sevindirici bir gelişme oldu. Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte artık üç takımımızın mücadele edecek olması, ligimizin kalitesini ve Türk basketbolunun ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koyuyor. Beşiktaş'a EuroLeague yolculuğunda başarılar diliyor; Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HİDAYET TÜRKOĞLU #BEŞİKTAŞ #EUROLEAGUE #TBF

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!
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