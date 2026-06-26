Trabzonspor, Rıdvan Öncel’i transfer etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, tecrübeli oyuncu Rıdvan Öncel'i transfer etti.
Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Takımımız, oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Öncel'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Rıdvan Öncel, kariyerinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi.