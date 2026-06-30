Olimpia Milano’da Ettore Messina dönemi sona erdi!

Olimpia Milano Basketbol Takımı, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ettore Messina'ya hem antrenör hem de Basketbol Operasyonları Başkanı olarak üstlendiği görevlerdeki çalışması ve kulübün saha içinde ve dışında teknik ve organizasyonel düzeyde büyümesine olan katkısı için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olimpia Milano ile İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan 66 yaşındaki çalıştırıcı, İtalyan temsilcisini 29 yıl aradan sonra 2021'de Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuna taşıyan isim oldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör