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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:08

Luka Doncic'in 41 sayısı Lakers'ı kurtaramadı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 41 sayı attığı maçta, sahasında Portland Trail Blazers'a 136-129 yenildi.

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Luka Doncic’in 41 sayısı Lakers’ı kurtaramadı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers karşı karşıya geldi.

Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi 136-129 kaybetti. Lakers'ta Doncic 41 sayı, 9 asist ve 5 ribauntla oynamasına rağmen takımının ilk mağlubiyetini önleyemedi.

Austin Reaves 26, Sandro Mamukelashvili 17 ve Walker Kessler 13 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Blazers'ta Ja Morant ve Deni Avdija 23'er sayıyla takımının en skorer isimleri olurken Robert Williams 14 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LUKA DONCİC #LOS ANGELES LAKERS #PORTLAND TRAİL BLAZERS #LOS ANGELES #AUSTİN REAVES #NBA
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Luka Doncic'in 41 sayısı Lakers'ı kurtaramadı!
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