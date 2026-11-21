Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma ile karşı karşıya geldi.
Pizzabulls Bordo Bandırma, Bursaspor deplasmanında 89-85 galip geldi.
Bursaspor'da 28 sayı üreten Hammonds maçın en skorer oyuncusu oldu.
Pizzabulls Bordo Bandırma'da 26 sayılık performansıyla Peterson galibiyette ön plana çıktı.
Bursaspor bu sonuçla ligdeki 8. yenilgisi aldı. Pizzabulls Bordo Bandırma ise 4. galibiyetine imza attı.
Karşılaşmanın bitimine 1 dakika 29 saniye kala yaşanan tribün olayları nedeniyle başhakem Yener Yılmaz ve ekibi soyunma odasına gitti.
Yaklaşık 15 dakikalık bekleyiş ardından saha içinde yer alan koltuktaki seyircilerin saha dışına çıkarılmasına kararı verildi. Bunun ardından hakemlerin tekrar sahaya dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etti.