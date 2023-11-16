1 maç bile olsa gelirim

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, S Sport'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekrar Beşiktaş'ta çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli hocanın satır başları şöyle: "İlk maçı kazanmamız çok güzel oldu. Buraya çok şey borçluyum.Biraz zaman lazım. Yüzeysel olarak seyretsek de kaynaşmamız lazım. Şu anda transfere karar vermek mümkün değil. Beşiktaş benim için ayrı. Burada tek hedef şampiyonluk olur.Onu Trabzon'a gönderen benim. Burak'ın biraz daha sakin olması lazımdı. İlerde belki çok iyi antrenör olabilir."