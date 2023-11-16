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Giriş Tarihi: 16.11.2023

1 maç bile olsa gelirim

1 maç bile olsa gelirim
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, S Sport'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekrar Beşiktaş'ta çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli hocanın satır başları şöyle: "İlk maçı kazanmamız çok güzel oldu. Buraya çok şey borçluyum. Bana senin süren 4-5 maç falan diyorlar. Ben 1 maç bile olsa gelirim dedim. Benim için süre önemli değil. Biraz zaman lazım. Yüzeysel olarak seyretsek de kaynaşmamız lazım. Şu anda transfere karar vermek mümkün değil. Beşiktaş benim için ayrı. Burada tek hedef şampiyonluk olur. Fenerbahçe, Galatasaray bizden çok üstteler deyip ligi bırakmak mümkün değil. Burak Yılmaz yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi. Onu Trabzon'a gönderen benim. Burak'ın biraz daha sakin olması lazımdı. İlerde belki çok iyi antrenör olabilir."

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1 maç bile olsa gelirim
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