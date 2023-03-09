10 ismin üzerini çizdi!

Deneyimli hocanın gönderilecekler listesinde N’Koudou, Welinton, Rosier, Saiss, Atiba, Redmond, Masuaku, Umut Meraş, Dele Alli ve Utku Yuvakuran yer alıyor. Ersin Destanoğlu ve Muleka da teklif gelirse ayrılabilir
Ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncularla birlikte kadrosunu epeyce değiştiren Beşiktaş, yeni sezonunun takımını oluşturmak için mesaiye başladı. Şenol Güneş,takımda yer alan10 isimle mevcutperformanslarındadüzelme olmadığı takdirdedevam etmeyi düşünmüyor. Bu oyuncular arasında N'Koudou, Welinton, Rosier, Saiss, Atiba, Redmond, Masuaku, Umut Meraş, Dele Alli ve Utku Yuvakuran yer alıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu ileJackson Muleka'nın ise gelecektekliflere bağlı olarak ayrılabileceğikaydedildi.
JEFFERSON LERMA TRANSFER LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
Takıma ihtiyaç duyulan mevkileri de belirleyen teknik ekip, ilk olarak iki bölgeye transfer yapılmasını istedi. Birisi Cenk Tosun'un biraz da mecburiyetten forma giydiği sol kanat, diğeri ise Josef de Souza'nın gidişinden sonra oluşan 6 numara boşluğu. Öncelikle yazın sözleşmesi bitecek oyuncuları gündemine alan Beşiktaş, İngiltere'ninBournemouth takımındaforma giyen Jefferson Lerma'yılistesinde dahil etti.
STEPHAN EL-SHAARAWY İLE DİRSEK TEMASI DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Stephan El-Shaarawy ile de dirsek temasını sürdürüyor. El-Shaarawy'ye kulübünimkânları, İstanbul'da yaşamgibi konularda bilgiler verildiğibelirtildi. Beşiktaş, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan yıldıza, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro önermişti. 30 yaşındaki futbolcu ise 3.5 milyon Euro talep etmişti. Öte yandan Şenol Güneş'in Arthur Masuaku'nun durumuna göre sol bek planlaması yaptığı kaydedildi.
TAYYİP İLAÇ GİBİ GELDİ!
Beşıktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, performansıyla hem teknik heyeti hem de camiayı sevindiriyor. Şenol Güneş 23 yaşındaki stoperin performansına göre sağ stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Antalya kampında hocasının kendisinden istediklerini tam anlamıyla kavrayan ve sistemine ayak uydurmayı başaran başarılı savunmacı, çıkışa geçerek hocasının gözüne girmeyi başardı. Tayyip Talha'nın bu başarısı sonrası teknik direktör Şenol Güneş, sağ değil sol stoper takviyesine karar verince Omar Colley alındı.
ALMANLARA ÖZEL TEKLİF!
BEŞIKTAŞ, depremzedeler için milli arada Almanya ve bay geçeceği maçların haftasından birinde Azerbaycan'dan kulüplerle dostluk maçı yapmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. İlk hazırlık maçını Almanya'da oynamayı planlayan Kartal, Leipzig'den olumsuz yanıt aldı. Bundesliga kulübünün yöneticileri gerekçe olarak da milli arada çok sayıda futbolcularının ülkelerine gitmelerini gösterdi. Beşiktaş, bunun üzerine F. Düsseldorf ve Union'a teklif götürdü.
ASLAN'A KARAOĞLANKARTAL'A KALKAVAN
Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıkladı. Lider Galatasaray'ın evinde yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maça Atilla Karaoğlan, Beşiktaş'ın Başakşehir ile pazar günü deplasmanda yapacağı kritik karşılaşmaya da Mete Kalkavan atandı. BUGÜN
20.00 Giresunspor- Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam YARIN
16.00 Antalyaspor- Kayserispor: Volkan Bayarslan 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan PAZAR
13.30 Ankaragücü- Alanyaspor: Ali Şansalan 16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen 19.00 Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan 13
MART PAZARTESI: 20.00 İstanbulspor- Sivasspor: Halil Umut Meler