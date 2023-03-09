10 ismin üzerini çizdi!

Ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncularla birlikte kadrosunu epeyce değiştiren Beşiktaş, yeni sezonunun takımını oluşturmak için mesaiye başladı.Bu oyuncular arasında N'Koudou, Welinton, Rosier, Saiss, Atiba, Redmond, Masuaku, Umut Meraş, Dele Alli ve Utku Yuvakuran yer alıyor.Takıma ihtiyaç duyulan mevkileri de belirleyen teknik ekip, ilk olarak iki bölgeye transfer yapılmasını istedi. Birisi Cenk Tosun'un biraz da mecburiyetten forma giydiği sol kanat, diğeri ise Josef de Souza'nın gidişinden sonra oluşan 6 numara boşluğu. Öncelikle yazın sözleşmesi bitecek oyuncuları gündemine alan Beşiktaş,Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Stephan El-Shaarawy ile de dirsek temasını sürdürüyor.Beşiktaş, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan yıldıza, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro önermişti. 30 yaşındaki futbolcu ise 3.5 milyon Euro talep etmişti. Öte yandan Şenol Güneş'in Arthur Masuaku'nun durumuna göre sol bek planlaması yaptığı kaydedildi.Beşıktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, performansıyla hem teknik heyeti hem de camiayı sevindiriyor. Şenol Güneş 23 yaşındaki stoperin performansına göre sağ stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Antalya kampında hocasının kendisinden istediklerini tam anlamıyla kavrayan ve sistemine ayak uydurmayı başaran başarılı savunmacı, çıkışa geçerek hocasının gözüne girmeyi başardı. Tayyip Talha'nın bu başarısı sonrası teknik direktör Şenol Güneş, sağ değil sol stoper takviyesine karar verince Omar Colley alındı.BEŞIKTAŞ, depremzedeler için milli arada Almanya ve bay geçeceği maçların haftasından birinde Azerbaycan'dan kulüplerle dostluk maçı yapmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. İlk hazırlık maçını Almanya'da oynamayı planlayan Kartal, Leipzig'den olumsuz yanıt aldı. Bundesliga kulübünün yöneticileri gerekçe olarak da milli arada çok sayıda futbolcularının ülkelerine gitmelerini gösterdi. Beşiktaş, bunun üzerine F. Düsseldorf ve Union'a teklif götürdü.Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıkladı. Lider Galatasaray'ın evinde yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maça Atilla Karaoğlan, Beşiktaş'ın Başakşehir ile pazar günü deplasmanda yapacağı kritik karşılaşmaya da Mete Kalkavan atandı.20.00Kadir Sağlam16.00Volkan Bayarslan 19.00Atilla Karaoğlan13.30Ali Şansalan 16.00Abdulkadir Bitigen 19.00Mete Kalkavan20.00Halil Umut Meler