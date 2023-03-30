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Giriş Tarihi: 30.3.2023

10 kartal hazır!

Ogün ŞAHİNOĞLU
10 kartal hazır!

Hadziahmetovic, Gedson ve Salih Uçan ile baskı yaparak oyunun kontrolünü almak isteyen Güneş, beklere de büyük önem veriyor. Tayyip Talha’nın sakatlığı geçmezse Colley’nin partneri Saiss olacak

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi teknik ekip sadece sağ stopere odaklanmış durumda. Kadrodaki 10 oyuncunun yeri ve görevi belli. Şenol Güneş, maçın kilidini kanatlarda değil merkezde görüyor. Fenerbahçe'nin üçlü orta saha kurgusuyla maça çıkması beklenirken, rakibine aynı şekilde karşılık verecek olan siyahbeyazlılar, oyunun üstünlüğünü bu bölgede ele geçirmek için planlar yapıyor. Hadziahmetovic, Gedson ve Salih ile baskı yaparak kontrolü almak isteyen Güneş'in, beklere de ayrıca önem verdiği ifade edildi.

SAISS SON 3 MÜSABAKADA YEDEKTİ
Tayyip Talha Sanuç'un İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık henüz tam olarak geçmedi. Önceki gün antrenmana çıkmayan başarılı stoperin, derbide oynayıp oynamayacağı belli değil. Şenol Güneş, Tayyip Talha forma giyemezse, yerine Romain Saiss'i sahaya sürüp, Colley ile partner yapacak. Faslı stoper, ara transferde Gambiyalı oyuncunun kadroya dahil edilmesinin ardından son 3 maça da yedek başlamıştı.
Beşiktaşlı futbolculara saldıran

HOLİGANA HAPİS CEZASI
BU sezon oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra sahaya girip siyah-beyazlı oyunculara tekme atan sanık, hapis cezası aldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Berkay Ö. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Berkay Ö'nün 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığı kasten yaralama suçundan da 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 1 yıl 8 aylık cezayı ertelemedi ve tedbire çevirmedi.

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