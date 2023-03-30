10 kartal hazır!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi teknik ekip sadece sağ stopere odaklanmış durumda.Şenol Güneş, maçın kilidini kanatlarda değil merkezde görüyor.rakibine aynı şekilde karşılık verecek olan siyahbeyazlılar, oyunun üstünlüğünü bu bölgede ele geçirmek için planlar yapıyor.ile baskı yaparak kontrolü almak isteyen Güneş'in, beklere de ayrıca önem verdiği ifade edildi.Önceki gün antrenmanaçıkmayan başarılı stoperin,derbide oynayıp oynamayacağıbelli değil. Şenol Güneş,Faslı stoper, ara transferdeGambiyalı oyuncunun kadroyadahil edilmesinin ardındanBeşiktaşlı futbolculara saldıransezon oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra sahaya girip siyah-beyazlı oyunculara tekme atan sanık, hapis cezası aldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Berkay Ö. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Berkay Ö'nün 6222 sayılı1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.