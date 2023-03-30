10 kartal hazır!

Hadziahmetovic, Gedson ve Salih Uçan ile baskı yaparak oyunun kontrolünü almak isteyen Güneş, beklere de büyük önem veriyor. Tayyip Talha’nın sakatlığı geçmezse Colley’nin partneri Saiss olacak
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi teknik ekip sadece sağ stopere odaklanmış durumda. Kadrodaki10 oyuncunun yeri ve görevibelli. Şenol Güneş, maçın kilidini kanatlarda değil merkezde görüyor. Fenerbahçe'ninüçlü orta saha kurgusuylamaça çıkması beklenirken, rakibine aynı şekilde karşılık verecek olan siyahbeyazlılar, oyunun üstünlüğünü bu bölgede ele geçirmek için planlar yapıyor. Hadziahmetovic,Gedson ve Salih ile baskı yaparak kontrolü almak isteyen Güneş'in, beklere de ayrıca önem verdiği ifade edildi.
SAISS SON 3 MÜSABAKADA YEDEKTİ
Tayyip Talha Sanuç'un İstanbulspormaçında yaşadığısakatlık henüz tam olarak geçmedi.Önceki gün antrenmanaçıkmayan başarılı stoperin,derbide oynayıp oynamayacağıbelli değil. Şenol Güneş, TayyipTalha forma giyemezse,yerine Romain Saiss'i sahayasürüp, Colley ile partner yapacak.Faslı stoper, ara transferdeGambiyalı oyuncunun kadroyadahil edilmesinin ardından son3 maça da yedek başlamıştı.
Beşiktaşlı futbolculara saldıran
HOLİGANA HAPİS CEZASI
BU sezon oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra sahaya girip siyah-beyazlı oyunculara tekme atan sanık, hapis cezası aldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Berkay Ö. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Berkay Ö'nün 6222 sayılı Sporda Şiddet ve DüzensizliğinÖnlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığı kasten yaralama suçundanda 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 1 yıl 8aylık cezayı ertelemedi ve tedbire çevirmedi.