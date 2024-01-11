10 topa Beşiktaşlı oldu!

Son 3 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a nasıl getirildiğini, daha önce siyah-beyazlı kulüpte alt yaş kategorilerinde teknik sorumluluk, scouting, transfer ve aile görüşmeleri görevi yürüten Semih Sezerli'ye sorduk. İşte Kılıçsoy'un hikâyesi: "2014-15'te Gaziosmanpaşa bölgesinde Arnavutköy Yayla takımında bir oyuncu var diye haber geldi. Kendisini denemeye aldık.Başka kulüpler de yeteneğinin farkına varmıştı. Aynı dönemde onu G.Saray da istiyordu. O zaman Gaziosmanpaşa bölgesinin scoutu Haydar Etik ağabeyimizdi. Kulübün başkanı ile görüştü, çok çabaladı.""O dönem futbol direktörü olan Emrah Bayraktar hoca temaslarda bulundu.Yanlış hatırlamıyorsam 10 futbol topu ve beraberinde birtakım antrenman malzemeleri verilmişti. Babası ve annesi çalışıyordu. Fulya'ya uzak oturuyordu, idmana getirmek kolay değildi. O bölgede oturan bir aile ile görüştük, 2-3 futbolcuyu getiriyorlardı. Semih'i de o gruba ekledik.Altyapı yolculuğunda uzun yıllar çalıştığı sırasıyla Mesut Kır, Halil İbrahim Toy, Cem Özden hocaların ve son olarak Serdar Topraktepe'nin ismini anmakta, teşekkür etmekte fayda var. Demir Ege de ilk defa Semih'e asist yapmıyor. 2015'ten bu yana yapıyor.Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de hücum hattında görev alan tecrübeli isimlerden daha etkili bir görüntü sergiledi. Vincent Aboubakar, 12 maçta 4, Cenk Tosun 16 mücadelede 4 gol atarken Muleka ise 17 karşılaşmada sadece 2 kez fileleri havalandırdı. 18 yaşındaki genç yetenek ise 4 gole 7 maçta ulaştı. Gollerinin tamamını da son 3 müsabakada kaydetti. Ayrıca 1 de asist yaptı.Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Transfer çalışmaları devam ediyor, etmek zorunda" diyen Uçar, "Birkaç mevkiye mutlaka takviye yapacağız. Lider karakterli, diğer arkadaşlarını pozitif etkileyecek oyunculara öncelik vereceğiz. Takımın böyle futbolculara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Fernando Santos'a her oyuncu ile ilgili bilgi verdiklerini vurgulayan Uçar, "Bundan sonra tasarruf onda. Duruma göre karar alacaktır. Onun her kararına saygılıyız. Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili tekliflere açığız. Olursa mutlaka değerlendireceğiz" diye konuştu. "Quaresma, Beşiktaş'a dönecek mi?" sorusuna ise "Hocamızın böyle bir tasarrufu varsa mutlaka değerlendireceğiz" cevabını verdi.