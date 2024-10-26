10 üzerinden Gedson yükseliş!

Kartal, 1 Temmuz 2022'de Benfica'dan %50 bonservisine 6 milyon Euro ödediği Gedson'dan bu seneye kadar hep inişliçıkışlı bir grafik gördü. Ancak Portekizli futbolcu, bu sezon ortaya koyduğu performans ile parmak ısırtıyor.teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile küllerinden doğdu.25 yaşındaki oyuncu, yeni sezon için kadrodaAncak bu transfer gerçekleşmeyince iş Van Bronckhorst'a düştü.Geçtiğimiz sezonlarda daha fazla merkez savunma rolü üstlenen Gedson, bu sezon hücumcuya dönüştü. Van Bronckhorst, Rafa Silva'ya yakın oynattığı ve sık sık hücuma katılmasını istediği oyuncusunun oyun mantalitesini değiştirdi., Tottenham ve Beşiktaş kariyerlerinde bu sezona dek en fazla gol attığı sezonda sadece 3 kez ağları sarsabilen Gedson Fernandes, kendini bu konuda aştı. Ayrıca toplam 8 gol katkısına ulaşan Portekizli oyuncu, iki gole daha katkı vermesi durumunda 2022-23 sezonunda 3 gol, 6 asistlik performansını geride bırakacak ve ilk kez 10 gol katkısına ulaşmış olacak.Teknik Direktörü Roberto Martinez'in de göz hapsinde olan ve gelecek ayki milli takım aday kadrosuna davet alabilmek için ekstra motive olan Gedson'u, ülkesinin milli takım gözlemcileri de yakından takip ediyor. Martinez'in isteğiyle birlikte başarılı orta sahanın her maçı mercek altına alınmaya başladı.saha içerisindeki en büyük destekçisi ise Rafa Silva. Tecrübeli isim, takım arkadaşının bu sezon Avrupa'da attığı 4 golün 3'ünde asisti yapan kişi oldu.tarihi zafer sonrasında Fransız basını çılgına döndü.Lyon'u yerden yere vuran medya, Beşiktaş'ı ise kutladı. İşte detaylar:"Türklerin gerçekçiliği karşısında Lyonluların beceriksizliği...""Lyon, 30 şuta ve muazzam hakimiyete rağmen mağlup oldu""Açık hakimiyetine rağmen Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Beşiktaş'a yenildi.""Beşiktaş ve VAR, Lyon'a kötü oyun oynadı""29 şut, sıfır gol, Lyon'un kâbus gibi gecesi, verimsizliğin cezası""Beşiktaş, Lyon'u şaşırttı, kazanıp 3 puanı aldı."