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Giriş Tarihi: 7.6.2023

10 yıllık aşk gözyaşıyla bitti

10 yıllık aşk gözyaşıyla bitti

Siyah-beyazlı kulübe 2013’te adım atan Kanadalı için tesislerde veda töreni yapıldı. Duygusal anlar yaşayan Atiba, bugün de taraftarına ‘Elveda’ diyecek

Beşiktaş'ta bir devir sona erdi… Kartal'ın 2013-14 sezonunda kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüple 3 lig, 2 Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 şampiyonluk yaşadı. 40 yaşındaki efsanenin sözleşmesi Konya maçının ardından bitecek. Emektar kaptana bu ayrılık öncesi dün Nevzat Demir Tesisleri'nde veda töreni düzenlendi.

'BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİM'
Beşiktaşlı yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş, futbolcular ve personelin katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Ayrılığın acısıyla ağlayan Atiba, şöyle konuştu: "Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Kendimi hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. Şimdi veda etmem gerekiyor. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."

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10 yıllık aşk gözyaşıyla bitti
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