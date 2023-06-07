10 yıllık aşk gözyaşıyla bitti

Siyah-beyazlı kulübe 2013’te adım atan Kanadalı için tesislerde veda töreni yapıldı. Duygusal anlar yaşayan Atiba, bugün de taraftarına ‘Elveda’ diyecek
Beşiktaş'ta bir devir sona erdi… Kartal'ın 2013-14 sezonunda kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüple 3 lig, 2Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 şampiyonluk yaşadı. 40 yaşındaki efsanenin sözleşmesi Konya maçının ardından bitecek. Emektar kaptana bu ayrılık öncesi dün Nevzat Demir Tesisleri'nde veda töreni düzenlendi.
'BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİM'
Beşiktaşlı yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş, futbolcular ve personelin katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Ayrılığın acısıyla ağlayan Atiba, şöyle konuştu: "Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Kendimi hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocambeni her zaman destekledi, bunun içinkendisine çok teşekkür ederim. Şimdi veda etmem gerekiyor. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarımoldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."