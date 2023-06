10 yıllık aşk gözyaşıyla bitti

Beşiktaş'ta bir devir sona erdi… Kartal'ın 2013-14 sezonunda kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüpletoplam 6 şampiyonluk yaşadı. 40 yaşındaki efsanenin sözleşmesi Konya maçının ardından bitecek. Emektar kaptana bu ayrılık öncesi dün Nevzat Demir Tesisleri'nde veda töreni düzenlendi.Beşiktaşlı yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş, futbolcular ve personelin katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Ayrılığın acısıyla ağlayan Atiba, şöyle konuştu: "Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Kendimi hep evimde gibi hissettim.Şimdi veda etmem gerekiyor. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım.Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."