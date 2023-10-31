14. kez sakatlandı!

aziantep FK karşısına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı. 20. dakikada kendini yere bırakan Cezayirli oyuncu, ligin 4. haftasında Sivasspor maçıyla 4.5 ay sonra sahalara dönmesine rağmen 58 gün sonra yeniden sorun yaşadı. Siyahbeyazlı formayla bu sezon ikinci, toplamda 14. kez problemle karşı karşıya kaldı. Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunun geçiren 31 yaşındaki sağ kanat, toplamda 37 maç kaçırırken 247 gününü sakat geçirdi.