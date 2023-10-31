Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri 14. kez sakatlandı!
Giriş Tarihi: 31.10.2023

14. kez sakatlandı!

UĞUR ÇEM
14. kez sakatlandı!

Rachid Ghezzal, 20. dakikada yerde kalıp oyundan çıkarken takımını yine yalnız bıraktı

Gaziantep FK karşısına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı. 20. dakikada kendini yere bırakan Cezayirli oyuncu, ligin 4. haftasında Sivasspor maçıyla 4.5 ay sonra sahalara dönmesine rağmen 58 gün sonra yeniden sorun yaşadı. Siyahbeyazlı formayla bu sezon ikinci, toplamda 14. kez problemle karşı karşıya kaldı. Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunun geçiren 31 yaşındaki sağ kanat, toplamda 37 maç kaçırırken 247 gününü sakat geçirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bakan Koca'dan sert tepki
Son dakika: Netanyahu ateşkese karşı çıktı! "İsrail bu savaşı sürdürecek"
SON DAKİKA | Putin'den İsrail'in soykırım politikasına sert tepki: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
İsrailli 300 ekonomistten "ülke ekonomisi için harekete geçme" çağrısı
‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’
SON DAKİKA! Can Atalay dosyası Yargıtay’a gönderildi
ARKADAŞINA GÖNDER
14. kez sakatlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA