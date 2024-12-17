16 yaşındaki Deniz Kartal’a ‘dur’ dedi

Adana Demirspor'un 16 yaşındaki file bekçisi Deniz Dönmezer dün kalesinde devleşti.Ceza sahası içinden atılan 7 şutta başarılıydı. Deniz, Süper Lig'de ilk 4 hafta kaleyi korumuş ardından yedek kalmıştı. Genç oyuncu, 3 Aralık'taki Türkiye Kupası maçıyla eldivenleri aldı. Göztepe'den sonra Beşiktaş karşısında da görev başındaydı. Maçtan sonra şunları söyledi: "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz.