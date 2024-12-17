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Giriş Tarihi: 17.12.2024

16 yaşındaki Deniz Kartal’a ‘dur’ dedi

16 yaşındaki Deniz Kartal’a ‘dur’ dedi
Adana Demirspor'un 16 yaşındaki file bekçisi Deniz Dönmezer dün kalesinde devleşti. 8 kurtarış yaparken, 2 kez de havadan top aldı. Ceza sahası içinden atılan 7 şutta başarılıydı. Deniz, Süper Lig'de ilk 4 hafta kaleyi korumuş ardından yedek kalmıştı. Genç oyuncu, 3 Aralık'taki Türkiye Kupası maçıyla eldivenleri aldı. Göztepe'den sonra Beşiktaş karşısında da görev başındaydı. Maçtan sonra şunları söyledi: "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki sevinçten uyuyamam."
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16 yaşındaki Deniz Kartal’a ‘dur’ dedi
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