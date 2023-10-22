1630 gün sonra yine camlar kırıldı

Derbi öncesi çıkan izinle tam 1630 gün sonra Galatasaray'ın stadında maç izleyen Beşiktaşlı taraftarların, Rams Park'a gelişi olaylı oldu. Beşiktaş Stadyumu'ndan 32 otobüsle yola çıkan siyah-beyazlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden indirilerek gişelere doğru yönlendirildi. Bu arada bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü. Camı kırık olan otobüsteki taraftarlar, gözaltına alındı. Toplamda 62 kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlemesine yönelik işlem yapıldı.