2 fire daha

ekor sayıda sakatlıkla boğuşan ve milli arada yara sarmaya çalışan Beşiktaş'a yine kötü haber geldi... Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı ve bu nedenle İsviçre maçında görev almadığı belirtildi.İki oyuncunun da kesin durumunun takıma katıldıktan sonra yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği kaydedildi.Siyah-beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun bireysel çalışmalar yürütürken, Tayyip Talha Sanuç takıma katıldı. Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan, Salih Uçan ve Arthur Masuaku ise takımdan ayrı çalışmalar yürütüyor. Göz çukuru ve burnunda kırık olan Bakhtiyor Zaynutdinov'un ise sonraki maçta takım kadrosunda yer alması bekleniyor.diye konuştu.